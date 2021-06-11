Украина может получить от Дании полмиллиона Covid-вакцин

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Об этом она сказала в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский сообщил главе правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

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Собеседники накануне саммита в Брюсселе обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

8 июня в Украину доставили 117 тыс. доз Covid-вакцин Pfizer-BioNTech по программе Сovax.