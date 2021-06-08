Украина получила очередную партию вакцины Pfizer

За последние сутки в Украине обнаружили 1602 новых больных коронавирусом. Из них детей – 95, медработников – 94. Фото: UNICEF

Во вторник, 8 июня, в Украину доставили 117 тыс. доз Covid-вакцин Pfizer-BioNTech по программе Сovax.

Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит почти 474 тыс. Доз вакцины Pfizer в рамках Сovax. К концу 2021 года Украина должна получить достаточно вакцин от различных производителей, чтобы защитить от коронавируса до 20% населения.

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"Все вакцины в рамках Сovax Украина получает бесплатно. От имени Сovax ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в Киев спецрейсом прибыла первая партия Covid-вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech - 117 тыс. доз, которые Украина получила в рамках международной инициативы Сovax по результатам открытого тендера по проекту "Безопасные и доступные лекарства". Ею в первую очередь прививали жителей и работников домов престарелых.