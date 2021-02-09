Украина может получить кредит на $90 млн, но есть условие

Украина может получить кредит от Всемирного банка на вакцины. Фото: drohobych-poliklinika.org.ua

Украина может получить кредит на $30 млн от Всемирного банка, в случае вакцинации 10 млн человек из группы риска. Общая помощь составит $90 млн.

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Помощь может поступить в рамках проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине" в сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка, сообщается на сайте Минфина.

"Следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованное и рациональное. Кроме того, должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине", - прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В Украине будет существовать коммерческий рынок вакцин против Covid-19. Политика МОЗ направлена на то, чтобы люди сознательно отказывались от закупленной ведомством вакцины.