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вторник, 26 февраля 2019 18:06

Ученые заявили, что моральные принципы наследуются

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Ученые заявили, что моральные принципы наследуются
Моральные принципы наследуются генетически. Фото: depositphotos.com

Американские психологи обнаружили, что моральные принципы формируются не только через воспитание. Большую роль играет и генетический фактор.

Всего в исследовании участвовали 720 пар братьев и сестер, включая близнецов, кровных родственников и сводных, сообщает журнал Behavior Genetics.

Жизнь добровольцев отслеживали в течение 13 лет. На начало эксперимента им было от 12 до 14 лет, под конец - от 25 до 27 лет.

Участники проходили тесты на различные моральные качества, такие как ответственность в подростковом возрасте. И сознание после совершеннолетия. Особое внимание исследователи уделяли влияния родителей.

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По результатам, отзывчивость, похвала и в целом позитивное воспитание ассоциировалось с более высокими показателями ответственности и сознания у детей.

Такая связь видели преимущественно именно в родных братьев и сестер. Это свидетельствует, что моральные принципы человека могут зависеть как от наследственных факторов, так и от внешних, связанных со средой.

Но это не значит, что в сознательных родителей будут обязательно сознательные дети. Потомки наследуют склонность вести себя определенным образом.

Чем позже женщина становится матерью, тем больше вероятность того, что у нее родится левша. Среди недоношенных детей выявлен высокий процент левшей.

Ученые считают, что в процентном соотношении левши всегда и неизменно составляют лишь 10% населения земного шара.
Исследования утверждают, что леворуким легче переучиться на правшу, чем правшей на левшу.

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