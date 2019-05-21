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вторник, 21 мая 2019 16:00

Ученые выяснили необычное влияние кофе на бактерии

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Ученые выяснили необычное влияние кофе на бактерии
Кофе улучшает перистальтику кишечника. Фото: fakty.com.ua

Ученые американского Техасского университета обнаружили, что кофе положительно влияет на кишечник. Он повышает подвижность мышц и подавляет рост бактерий.

Обнаружили это во время исследований на грызунах. Им давали обычный кофе и без кофеина в течение 3 дней, пишет EurekAlert!.

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В течение этого времени следили за изменениями в микробном составе фекалий грызунов. Общее количество бактерий уменьшалось. Кроме того, влияние 1,3% и 3% раствором кофе подавлял рост кишечных микроорганизмов в чашках Петри.

После употребления кофе у крыс улучшалось пищеварение. Кофе без кофеина имел похожий эффект, что и обычный.

Ученые убеждены, что напиток будет полезным при лечении послеоперационного запора и кишечной непроходимости. Но нужно провести дополнительные исследования.

"2016-го кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений и внесли в список веществ с противоопухолевым действием. Сейчас кофе признают как элемент здорового рациона", - говорит и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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