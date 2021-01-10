Ученые сказали, кто больше всего виноват в распространении коронавируса

5 дней - средний инкубационный период, в течение которого у большинства людей развиваются симптомы Covid-19. Фото: Reuters.

Ученые выяснили, что бессимптомные больные Covid-19, люди, у которых вообще не появляются симптомы, и люди, у которых появляются симптомы со временем ответственные за половину новых случаев передачи вируса.

В исследовании Центра по профилактике и контролю заболеваний в США разделили потенциальных распространителей коронавируса на три группы - досимптомние больные, бессимптомные и симптоматические. Так исследователи смогли определить, какая из групп больше всего распространяет вирус.

Представители каждой группы могут инфицировать на 5 день после того, как сами заболеют. Это средний инкубационный период, в течение которого у большинства людей развиваются симптомы.

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В первой модели предположили, что у 30% больных никогда не появляются симптомы, но они такие же заразны, как люди с симптомами. Так, бессимптомные люди несут ответственность за 24% новых заражений. Еще в 35% заражений ответственные досимптомние люди.

Также исследователи моделировали ситуации, при которых пик передачи вируса наблюдался через 3-7 дней после инфицирования, а также уменьшали и увеличивали процент бессимптомных людей.

В большинстве сценариев досимптомние и бессимптомные люди ответственны за не менее 50% новых заражений Covid-19.

5 011 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 10 января. Среди них - 113 детей и 164 медработника.