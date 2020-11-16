Ученые рассказали о влиянии антибиотиков на организм детей

Дети, которые получали несколько курсов лечения антибиотиками, с большей вероятностью заболеют несколькими заболеваниями или состояниями в более позднем детстве. Фото: pixabay

Назначение антибиотиков детям младше 2 лет связано с риском целого ряда заболеваний - от аллергии до ожирения.

К такому выводу в исследовании пришли ученые клиники Майо в США, передает "Новое время".

Медики использовали данные истории болезни, полученные в рамках проекта "Эпидемиология Рочестера". Тогда собрали данные более 14 500 детей. Около 70% детей прошли по крайней мере 1 курс лечения антибиотиками от болезней до 2 лет. Дети, которые получали несколько курсов лечения антибиотиками, с большей вероятностью будут иметь несколько заболеваний в более позднем детстве.

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Типы и частота заболевания варьировались в зависимости от возраста, типа лекарств, доз и их количества. Также были некоторые различия между мальчиками и девочками. Состояния, связанные с ранним применением антибиотиков, включали астму, аллергический ринит, проблемы с весом и ожирением, пищевую аллергию, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также атопический дерматит. Авторы предполагают, что хотя антибиотики могут только временно влиять на микробиом, накопления микробов в организме, это может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

"Мы хотим подчеркнуть, что это исследование демонстрирует связь, а не причинно-следственность этих состояний. Эти результаты дают возможность нацелить будущие исследования для определения более надежных и безопасных подходов к выбору времени, дозировке и типов антибиотиков для детей этой возрастной группы ", - говорит Натан ЛеБрассер, доктор философии, исследователь Центра по проблемам старения имени Роберта и Арлин Когода в клинике Майо .

По словам исследователей, конечная цель - предоставить врачам практические рекомендации по наиболее безопасному способу использования антибиотиков в раннем возрасте.

Наблюдения показывают, что прием антибиотиков на ранней фазе коронавируса, то есть первые 5-6 дней, не просто нецелесообразен, а опасно вреден. Они никак не действуют на вирус, рассказал инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Игоревич в Facebook.