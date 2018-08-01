Ученые рассказали, как на здоровье женщин влияет Инстаграм

Инстаграм вызывает болезненную одержимость. ФОТО: healthista.com

Пользование Инстаграмом приводит к возникновению у женщин серьезных проблем со здоровьем. Все из-за увлечения популярными диетами и "здоровым образом жизни", которые активно рекламируются в этой соцсети.

Исследования показывают, что ни одно другое интернет-сообщество не оказывает столь сильного влияния, как Инстаграм. Пишет известное британское издание Dailymail.

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что пользователям Инстаграма грозит развитие нервной орторексии — болезненной одержимости здоровым питанием. Люди, страдающие этим расстройством, сильно ограничивают себя в выборе пищи, что приводит к возникновению в их организме дефицита жизненно важных элементов. Чаще всего пользователи этой соцсети отказываются от мяса, рыбы, глютена, молочных продуктов, зерновых и сахара.

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Как объясняют ученые, главная проблема заключается в том, что, начитавшись постов про "правильное питание", люди начинают вдаваться в крайности.

Так, согласно результатам исследования, в организме большинства женщин в возрасте от 20 до 30 лет не хватает 7 из 8 полезных минералов, в частности калия, магния, меди, йода, железа, кальция. Последствиями такого дефицита является ослабление иммунной системы, хроническая усталость, ломкость костей, проблемы с мышцами и даже бесплодие.

Ранее рассказали, что соцсети разрушают психику детей. К такому выводу пришли психологи. По их словам, почти 80% консультационных обращений составляют случаи, когда из-за влияния интернет-сообществ дети начинают страдать от ощущения изолированности и других психологических проблем.