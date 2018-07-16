Ученые определили смертельно опасную обувь

На то, чтобы снять обувь, пойдет минута, а на лечение не хватит и недели. ФОТО: sterishoe.com

Привыкли ходить по дому в той же обуви, что и на улице? Если да, то вашему здоровью угрожает серьезная опасность. Ученые предупреждают, что невидимые невооруженным глазом "жители" подошв только и ждут возможности нанести удар.

Американский микробиолог доктор Чарльз Гарба провел эксперимент, который показал, что на внешней части уличной обуви в среднем поселяется около 420 000 болезнетворных бактерий, которые потенциально являются смертельно опасными. Среди них больше всего кишечной палочки. Пишет mnn.com.

Как пояснил исследователь, обычно кишечная палочка цепляется на подошву просто на улице — при контакте с фекальными массами животных, либо в общественных туалетах. Кишечные и мочеполовые инфекции — еще не все, чем грозит эта бактерия. Также она способна вызвать развитие менингита и не менее опасных диарейных заболеваний, являющихся второй самой распространенной в мире причиной детской смертности.

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Как показало исследование, кроме кишечной палочки, среди микробов, которые поселяются на подошвах уличной обуви, есть возбудители пневмонии и различных кровяных инфекций.

По словам доктора Гарбы, болезнетворные микроорганизмы надолго остаются жить на подошве. Вывести их можно лишь тщательно почистив обувь с использованием моющего средства.

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