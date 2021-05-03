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среда, 05 мая 2021 09:25

Ученые обнаружили в инжире свойства, способные заменить антибиотики

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  Фицин, содержащийся в инжире, можно добавлять в гели, мази, пластыри или повязки, которые наносят на поверхность ран
Фицин, содержащийся в инжире, можно добавлять в гели, мази, пластыри или повязки, которые наносят на поверхность ран

Ученые обнаружили в инжире вещество, способное заменить антибиотики при лечении кожных ран.

Ученые предложили использовать вместо антибиотиков фицин, получаемый из латекса фигового дерева - инжира.

Фицин можно добавлять в гели, мази, пластыри или повязки, которые наносят на поверхность ран, язв и пролежней, зараженных стафилококком.

Новый способ опробовали на микроорганизмах и крысах. Гнойные раны у крыс при применении фицина заживали в полтора раза быстрее, заявила доцент кафедры биофизики и биотехнологии Воронежского госуниверситета Марина Холявка.

Фицин способен разрушать бактериальные пленки на поверхности раны. "Фицин разрыхляет и разрушает эти пленки, а лекарство быстрее проникает в них для уничтожения бактерий. Фицин можно применять вместе с антибиотиками и отдельно", – объяснила Холявка.

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Ученые предложили использовать фицин в сочетании с хитозаном, который получают из хитина панцирей креветок, крабов и раков. Хитозан позволяет сохранить активность препарата в течение двух месяцев.

Пищевая ценность сухофруктов намного выше, чем в свежих фруктах, из-за концентрации сахаров и одновременно питательных веществ.

Самые популярные - финики, чернослив, инжир и курага. Полифенольные антиоксиданты в составе способствуют улучшению кровотока, процесса пищеварения и предотвращают стресс. Высокое содержание калия помогает выводить лишнюю жидкость и натрий, а также полезно для мышц.

В то же время в сухофруктах есть наиболее сульфита - консервантов, продлевающие срок годности и оказывают им свежего и привлекательный вид. Но нельзя есть аллергикам. Рекомендуют заменить органический вариант для профилактики осложнений.

Поэтому, финики - источником меди, марганца, железа, витамина В6.

Чернослив известный естественным слабительным эффектом благодаря сахарному спирту в составе - сорбиту. Такой минерал как бор в составе помогает бороться с остеопорозом.

Курага - источник бета-каротина, лютеина, зеаксантина - троих растительных пигментов, которые поддерживают здоровье глаз.

Изюм содержит медь, марганец, магний, витамины группы В.

В сухофруктах также содержится природный сахар: изюм 59%, финики 64-66%, чернослив 38%, курага 53%, инжир 48%.

golos.ua
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Дата
05
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