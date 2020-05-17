Ученые обнаружили опасный тромбоз у трети пациентов с коронавирусом

Продолжаются клинические испытания оптимальной дозы лекарств, разжижающих кровь, которую можно будет применять везде Фото: reuters

Британские медики обнаружили, что около 30% пациентов, серьезно болеющих коронавирусом, имеют признаки тромбоза. Тромбы в крови, могут быть причиной многих смертей. Из-за воспаления легких, они образуются в организме. Такова естественная реакция на присутствие вируса.

Вирус вызывает тромбоз глубоких вен, который, как правило, поражает ноги. Когда тромбы отрываются, они движутся в легкие, перекрывая сосуды, что является крайне опасным для жизни, пишет ВВС.

"За последние недели стало очевидно, что тромбоз является большой проблемой. Особенно это касается тяжелых больных с коронавирусом, ведь последние исследования показывают, что почти половина таких больных страдает легочной эмболией, или сгущением крови в легких", - говорит профессор больницы при Королевском колледже Лондона Рупен Ария.

Количество пациентов с серьезной формой коронавируса и тромбами значительно выше, чем 30%, о которых свидетельствуют официальные данные по Европе. Группа ученых под руководством профессора, работающего в больницах, исследует, как коронавирус меняет кровь пациентов. Она становится более густой. А густая кровь приводит к образованию тромбов.

"У тяжелых пациентов мы наблюдали выброс в кровь химических веществ, которые активируют образование тромбов", - объясняет профессор Ария.

Специалист по тромбозам профессор Беверли Хант утверждает, что густая кровь опасна не только тем, что приводит к возникновению тромбов. Повышает риск сердечных приступов и инсультов.

"И так, густая кровь вызывает высокие показатели смертельных случаев", - говорит профессор Хант.

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Профессор Ария считает, что важно сохранять баланс между лечением тромбоза и предотвращением кровотечения. Продолжаются клинические испытания оптимальной дозы лекарств, разжижающих кровь, которую можно будет применять везде. Другие специалисты считают, что проблему можно решить, если найти возможность влиять на острое воспаление легких, которое и приводит к образованию тромбов.

Коронавирус у 30% пациентов провоцирует образование тромбов в крови. Это приводит к инсульту и смерти.