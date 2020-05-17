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воскресенье, 17 мая 2020 04:05

Коронавирус провоцирует инсульты и сердечные приступы

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Коронавирус провоцирует инсульты и сердечные приступы
Коронавирус делает кровь очень вязкой. Фото: REUTERS

Коронавирус у 30% пациентов провоцирует образование тромбов в крови. Это приводит к инсульту и смерти.

"С учетом огромного количества данных за последние несколько недель, я думаю, стало очевидным, что тромбоз является серьезной проблемой. Особенно у пациентов с тяжелым заболеванием Covid-19, находящихся в критическом состоянии. Некоторые из более поздних исследований показывают, что почти половина пациентов имеет легочную эмболию или сгусток крови на легких", - заявил профессор тромбоза и гемостаза в Лондонской больнице Королевского колледжа Рупен Арья, сообщает BBC.

Ученые выяснили, что коронавирус меняет кровь, делая ее намного более вязкой. А вязкая кровь может привести к образованию тромбов.Т ромбы в свою очередь становятся причиной инсультов и сердечных приступов.

Вирус также усиливает случаи тромбоза глубоких вен. Сгустки крови, обычно обнаруживаемые в ногах, могут быть опасными для жизни: фрагменты разрываются и перемещаются вверх по телу в легкие, блокируя кровеносные сосуды.

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"У пациентов с тяжелым заболеванием мы наблюдаем выброс химических веществ в кровь, и это оказывает побочный эффект на активацию свертывания крови", - говорит профессор Арья.

Ранее медики из британского Центра периоперационной помощи выяснили, что сроки восстановления здоровья после коронавируса могут длиться от одной недели до года.

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