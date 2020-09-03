Ученые обнаружили опасное осложнение вследствие гриппа

Осложнения со стороны сердца развивались ву 5% госпитализированных с гриппом больных. Фото: Pixabay

Врачи предупреждали, что грипп может приводить к осложнениям со стороны сердца.

Ученые из США в исследовании показали реальную серьезность этой проблемы, пишет Annals of Internal Medicine.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировали данные 80 тыс. пациентов, которых госпитализировали с гриппом в течение 8 лет. Грипп вызывает осложнения на сердце.

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Серьезные внезапные нарушения работы сердца, например, острая сердечная недостаточность или инфаркт миокарда, были зафиксированы у 12% пациентов, то есть у одного из восьми. Ученые говорят, что эта проблема оказалась серьезнее, чем считалось ранее.

Осложнения со стороны сердца развивались у 5% госпитализированных с гриппом больных, у которых не было фоновых болезней сердечно-сосудистой системы. Авторы исследования считают, что новые данные подчеркивают необходимость ранней вакцинации от сезонного гриппа.

Кроме того, ученые не удивлены, что осложнения со стороны сердца появляются у ранее здоровых людей, переболевших Covid-19. Коронавирус может вызвать воспаление, которое может привести к повреждению различных органов, и сердце не является исключением. Воспаление делает сердце уязвимым к тяжелым нагрузкам.

В аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации нуждается большинство больных коронавирусом пациентов (87%), у которых есть тяжелая форма ожирения. Этот показатель становится ниже 75% для людей с "обычным" ожирением. Французские медики отчитались об этом на конгрессе по ожирению.