Ученые обнаружили опасное осложнение вследствие гриппа

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 207
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 603
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2088
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 450
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 261
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 594
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1458
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3591
Фото
Все фото
3
3
6
11
3
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
Видео
Все видео
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2385
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 936
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5895
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3420
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 432
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 14:16

Ученые обнаружили опасное осложнение вследствие гриппа

  Комментировать
Ученые обнаружили опасное осложнение вследствие гриппа
Осложнения со стороны сердца развивались ву 5% госпитализированных с гриппом больных. Фото: Pixabay

Врачи предупреждали, что грипп может приводить к осложнениям со стороны сердца.

Ученые из США в исследовании показали реальную серьезность этой проблемы, пишет Annals of Internal Medicine.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировали данные 80 тыс. пациентов, которых госпитализировали с гриппом в течение 8 лет. Грипп вызывает осложнения на сердце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили признак "тихого" сердечного приступа

Серьезные внезапные нарушения работы сердца, например, острая сердечная недостаточность или инфаркт миокарда, были зафиксированы у 12% пациентов, то есть у одного из восьми. Ученые говорят, что эта проблема оказалась серьезнее, чем считалось ранее.

Осложнения со стороны сердца развивались у 5% госпитализированных с гриппом больных, у которых не было фоновых болезней сердечно-сосудистой системы. Авторы исследования считают, что новые данные подчеркивают необходимость ранней вакцинации от сезонного гриппа.

Кроме того, ученые не удивлены, что осложнения со стороны сердца появляются у ранее здоровых людей, переболевших Covid-19. Коронавирус может вызвать воспаление, которое может привести к повреждению различных органов, и сердце не является исключением. Воспаление делает сердце уязвимым к тяжелым нагрузкам.

В аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации нуждается большинство больных коронавирусом пациентов (87%), у которых есть тяжелая форма ожирения. Этот показатель становится ниже 75% для людей с "обычным" ожирением. Французские медики отчитались об этом на конгрессе по ожирению.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые обнаружили опасное осложнение вследствие гриппа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 32420
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 15714
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 14508
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 13987
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 7929
Здоровье
Угроза не призрачная - Кличко отчитался о ситуации с Covid-19 в городе
Угроза не призрачная - Кличко отчитался о ситуации с Covid-19 в городе Просмотров: 108
Спортивное питание для начинающих
Спортивное питание для начинающих
Минздрав закупит для украинцев незарегистрированный препарат от коронавируса
Минздрав закупит для украинцев незарегистрированный препарат от коронавируса Просмотров: 117
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
 Просмотров: 954
Почти 14 тыс: в Киеве новая вспышка заболевания Covid-19
Почти 14 тыс: в Киеве новая вспышка заболевания Covid-19 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 4393
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua