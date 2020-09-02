Исследования показали, как влияет лишний вес на ход коронавируса

Если у человека избыточный вес, то коронавирус протекает тяжелее. Фото: pixabay

В аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации нуждается большинство больных коронавирусом пациентов (87%), у которых есть тяжелая форма ожирения.

Этот показатель становится ниже 75% для людей с "обычным" ожирением, пишет The Lancet.

Французские медики отчитались об этом на конгрессе по ожирению. В анализ включили 124 госпитализации в отделение интенсивной терапии с коронавирусом в университетской больнице Лилля. Их сравнивали с 306 пациентами в ОИТ по другим причинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какое место занимает Украина в мире по числу новых случаев Covid-19

Среди пациентов ВИТ с Covid-19 около половины страдали ожирением, четверть - тяжелым ожирением. Около 40% имели избыточный вес, и только около 10% - здоровый. Среди пациентов без коронавируса у четверти было ожирения или тяжелое ожирение, еще четверть имели избыточный вес, и около половины - нормальний.

60% "ковидних" пациентов с избыточным весом также попадали на ИВЛ, тогда как людям из здорового диапазона ИМТ аппаратная вентиляция легких требовалась в 47% случаев в реанимации. Спустя 3 месяца после начала пандемии повышенный риск получить тяжелое течение болезни и смерть для людей с ожирением "не может быть более очевидным".

Коронавирусние пациенты в реанимации почти в 3 раза чаще страдали ожирением, чем пациенты без инфекции.

Сейчас идет исследование с участием более 1500 пациентов в 2 центрах в США, 18 - в Европе и одно - в Израиле, чтобы собрать больше данных о том, как увеличение ИМТ и ожирение связаны с риском попасть на аппарат ИВЛ.

Рейтинг симптомов при инфицировании коронавирусом назвал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Главными симптомами являются лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание, об этом он рассказал на брифинге.По его словам, симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет - заболевание может протекать без симптомов.