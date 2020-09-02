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среда, 02 сентября 2020 11:19

Какие симптомы стали наиболее выраженными при коронавирусе

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Какие симптомы стали наиболее выраженными при коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения сделала рейтинг симптомов на основе проведенных анализов. Фото: Pixabay

Рейтинг симптомов при инфицировании коронавирусом назвал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Главными симптомами являются лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание, об этом он рассказал на брифинге.

По его словам, симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет - заболевание может протекать без симптомов.

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"Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью, - это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднения дыхания", - сказал Ляшко.

Всемирная организация здравоохранения сделала рейтинг симптомов на основе проведенных анализов: лихорадка наблюдается у 88% всех больных; сухой кашель (67%); слабость (38%); затруднение дыхания (18%); боль в горле (13%); головная боль (13%); боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота (5-10%).

Также симптомами являются насморк, диарея, кашель с кровью. Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заболевание коронавирусом, являются потеря ощущения вкуса и запаха.

Иммунитет, возникающий к Covid-19, непродолжителен. Это становится причиной повторного заражения коронавирусом, рассказал врач-инфекционист, заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник. По его словам, такие выводы делают по результатам предварительных исследований.

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