Инфекционист назвал причину повторного заражения коронавирусом

Коронавирус можно подхватить во второй раз, потому что иммунитет к нему непродолжителен. Фото: pixabay

Иммунитет, возникающий к Covid-19, непродолжителен.

Это становится причиной повторного заражения коронавирусом, рассказал врач-инфекционист, заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

По его словам, такие выводы делают по результатам предварительных исследований.

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"Организм вырабатывает антитела. Затем их количество падает и возможность повторного заражения высока. Есть исследования в Южной Корее, когда повторно получалм положительные ПЦР-тесты. У людей находили вирус, но уже мертвый. Этот пациент не должен был быть опасным для других людей. Но это еще не изучено. Точно знаем, что иммунитет непродолжительный - 3-6 месяцев. Поэтому возможность повторного заражения коронавируса очень высока ", - пояснил врач.

Также он рассказал, что в Украине уже фиксировали случаи повторного заражения.

"У нас в Украине тоже были люди, которые повторно болели, даже трижды", - добавил Игорь Берник.

В штате Невада 25-летний житель города Рино повторно заболел коронавирусом. Это первый случай повторного заражения в США. 18 апреля у мужчины впервые диагностировали коронавирус. 27 апреля симптомы прошли. 28 мая пациент снова заразился.