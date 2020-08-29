Американец впервые в стране повторно заразился коронавирусом

В США обнаружили повторное заражение. Фото: pexels.com

В штате Невада 25-летний житель города Рино повторно заболел коронавирусом.

Это первый случай повторного заражения в США, сообщает Reuters.

18 апреля у мужчины впервые диагностировали коронавирус. 27 апреля симптомы прошли. 28 мая пациент снова заразился.

Во второй раз у него развилась более тяжелая болезнь. Исследование показало, что это заражение отличается от первого.

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Случай стал первым подтвержденным повторным заражением в США. Всего в стране зафиксировали почти 6 млн больных.

Это четвертый подтвержденный случай повторного заражения в мире.

Если бы отменили карантин, то последствия этого были бы катастрофическими. В таком случае больницы будут заполнены до отказа и не смогут принимать больных Covid-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.