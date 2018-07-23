Ученые обнаружили неожиданную пользу сахара

Даже сахар может быть полезным, если употреблять его в умеренных дозах. ФОТО: snih.org

Небольшое количество сахара улучшает работу мозга и дарит ощущение счастья. Такие результаты дало исследование канадских ученых, в рамках которого одной группе людей давали сладкий напиток, а другой — плацебо.

Как показал эксперимент, искусственные заменители подобного эффекта не дают. Пишет известное британское издание Dailymail.

Ученые из Университета Уорвика в Канаде выяснили, что ложка сахара в день активизирует умственную деятельность, улучшает настроение, память и концентрацию внимания. Этот источник глюкозы полностью компенсирует недостаток энергии в организме, благодаря чему человек чувствует себя полным сил и не так быстро устает. Однако получать все эти преимущества от потребления сахара могут не все. Так, согласно результатам эксперимента, положительное влияние этого продукта на мозг и мыслительные процессы прослеживается только у людей старшего возраста – от 65 лет.

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По словам ученых, молодым людям сахар такой пользы не дает. Так, у подопытных возрастом от 18 до 27 лет в ходе исследования не было выявлено положительного влияния этого продукта на память и другие познавательные процессы.

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