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вторник, 18 августа 2020 02:28

Ученые назвали новый стандарт пениса

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Ученые назвали новый стандарт пениса
Идеальный размер пениса должен быть меньше стандарта. Фото: dopomoga-plus.com

По новым данным средняя длина члена варьируется 12,9 см-13,9 см. А раньше ученые называли длину между 15,5 см и 16,5 см.

Стандартная средняя длина пениса, измеренная учеными в XX веке, оказалась ложной через методы исследования. Профессор Брюс М. Кинг из Университета Клемсона в Южной Каролине этого года опубликовал статью, в которой описал новые данные. Неточность получилась из-за того, что в предыдущих опросах ученые не делали замеры, а верили словам опрошенных.

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Калифорнийские ученые провели пикантное опрос, чтобы определить, какой размер мужского достоинства самом деле нравится женщинам. 75 девушкам в возрасте от 18 до 35 лет показывали 33 трехмерные модели различных пенисов. Женщины должны были избрать самый привлекательный.

Самым привлекательным они назвали пенис длиной 16,4 см. Но только для секса на одну ночь. Идеальным для постоянных отношений они выбрали член длиной 15 см.

От 7 до 13 минут должен длиться идеальный половой акт, согласно исследованиям ученых из университета в штате Пенсильвания в США.

Ученые считают, что чрезмерное увлечение сексом может привести к зависимости от самоудовлетворения в случае, если человек потеряет интимную жизнь с партнером.

maximonline.ru
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