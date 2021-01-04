Ученые научились предсказывать течение Covid-19

Игнорирование этих данных мешало оптимизации борьбы с коронавирусом. Фото: pinterest.com

Ученые нашли способ, который поможет заранее определить пациентов с тяжелым течением болезни Covid-19.

Это поможет вовремя оказывать помощь тем, кто больше всего нуждается, сообщает New York Times.

По словам исследователей, люди с большим количеством коронавируса в теле чаще становятся тяжело больными Covid-19.

Знание о количестве вируса в теле поможет врачам предсказать течение болезни.

Инфекционист из Колумбийского университета в Нью-Йорке доктор Дэниел Гриффин отметил, что отслеживание вирусной нагрузки может "помочь статистически оценить риски". Такой подход применяют, например, с носителями ВИЧ, чтобы контролировать распространение болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виртуальный парад - как пройдет инаугурация президента

В Управлении по продовольствию и медикаментам США заявили, что клинические лаборатории будут сообщать не только о том, зараженный пациент коронавирусом или нет, но и о количестве частиц вируса в его теле.

"Это важный шаг со стороны Управления продовольствия и медикаментов. Думаю, это движение в правильном направлении, чтобы можно было получить максимальную пользу от данных, которые у нас есть о зараженных людях", - отметил эпидемиолог доктор Майкл Майна из Гарвардской школы здравоохранения Т. Чана.

По словам экспертов, игнорирование данных о вирусной нагрузке приводило к потере возможности оптимизировать использование больничных ресурсов. К тому же, эти данные помогут лучше понять природу Covid-19.

За последние сутки в Украине обнаружили 4158 новых больных коронавирусом. По состоянию на утро 4 января, имеем 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.