Ученые исследовали смертоносность распространенного в Украине Covid-штамма

36 920 человек сообщили о своих симптомах через мобильное приложение. Фото: pixabay.com

Британский штамм Covid-19, который уже циркулирует в Украине, не приводит к тяжелому течению болезни среди госпитализированных пациентов, как считали раньше.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

У людей, инфицированных британским штаммом, вероятность вирусной нагрузки в носу и горле выше, чем у остальных Covid-больных. Но более заразный штамм не связан с повышенной смертностью и не вызывает большего количества симптомов у инфицированных. Ученые проанализировали данные 341 пациента, которых госпитализировали в 2 лондонских клиники. 198 из них имели британский штамм коронавируса, тогда как 143 - другие штаммы. Во время анализа ученые не обнаружили существенной связи между тяжестью течения болезни и Covid-штаммом.

В The Lancet Public Health также обнародовали результаты другого исследования с более широкой выборкой больных. Его также проводили в Великобритании. 36 920 человек сообщали о своих симптомах через мобильное приложение. В конце концов исследователи не нашли связи между тяжестью течения Covid-19 и регионами, где британский штамм был более распространен.

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Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней. Рост заболеваемости он в частности объяснил влиянием британского штамма.