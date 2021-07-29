У вакцинированных обнаружили уникальные симптомы Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 261
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2232
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 450
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 324
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4563
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 567
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1080
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 3006
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
Фото
Все фото
14
5
4
3
4
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1431
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1674
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1233
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 585
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 10:43

У вакцинированных обнаружили уникальные симптомы Covid-19

  Комментировать
У вакцинированных обнаружили уникальные симптомы Covid-19
Выделили еще три ключевых симптома, которые проявляются у вакцинированных. Фото: pixabay.com

В Великобритании обнаружили уникальные симптомы коронавируса среди вакцинированных.

Эксперты выделяют четыре общих признака заболевания, среди которых наименее характерным является чихание, передает The Sun.

"Вакцинированные пациенты, которые заболели Covid-19 после прививки, с большей вероятностью жаловались на чихание. Этот симптом может быть потенциальным признаком того, что у вакцинированного человека есть Covid-инфекция. В случае возникновения частого чихания следует пройти тест и самоизолироваться, чтобы защитить окружающих", - говорится в публикации.

Данные о Covid-симптомах собрали у 2278 привитых британцев, которые получили положительный результат теста на Covid-19 и зарегистрировали признаки болезни в приложении ZOE Symptom Tracker. Исследователи сравнили их с информацией о вакцинированных людях с отрицательным тестом, а также данными непривитых взрослых с положительным результатом.

Выделили еще три ключевых симптома, которые проявляются у вакцинированных британцев: головная боль, насморк и боль в горле.

Поскольку чихание сильно способствует распространению вируса, ученые рекомендуют: прикрываться салфеткой или сгибом локтя во время чихания; не касаться глаз, носа и рта, пока не помоете руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У американской Covid-вакцины обнаружили жуткий побочный эффект

У больных коронавирусом часто начинается покраснение пальцев ног или происходит их отек. Воспаление напоминает обморожение и продолжается в течение нескольких месяцев. Симптом проявляется в легкой форме в течение первых четырех недель заражения. В большинстве случаев это проявление исчезает в течение 15 дней без медицинского вмешательства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У вакцинированных обнаружили уникальные симптомы Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Исследовали, как люди принимают важные решения в жизни

Взяли турецкую крепость

Паром перевернулся, и утонуло 140 человек

Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

Свадьба века: в стране объявили выходной

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 10377
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5724
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5247
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 5049
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
27
 Просмотров: 4563
Здоровье
Коронавирус в Украине: где худшие показатели
Коронавирус в Украине: где худшие показатели Просмотров: 432
AstraZeneca и тромбы. Есть ли риск после второй дозы
AstraZeneca и тромбы. Есть ли риск после второй дозы Просмотров: 315
В Pfizer рассказали, в чем преимущество третьей дозы их вакцины
В Pfizer рассказали, в чем преимущество третьей дозы их вакцины Просмотров: 405
Будет еще 47 млн вакцин. В этом году привьют большинство взрослых украинцев - Кабмин
Будет еще 47 млн вакцин. В этом году привьют большинство взрослых украинцев - Кабмин Просмотров: 198
Сколько Covid-прививок уже сделали в Украине
Сколько Covid-прививок уже сделали в Украине Просмотров: 369
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 108
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть