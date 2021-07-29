У вакцинированных обнаружили уникальные симптомы Covid-19

Выделили еще три ключевых симптома, которые проявляются у вакцинированных. Фото: pixabay.com

В Великобритании обнаружили уникальные симптомы коронавируса среди вакцинированных.

Эксперты выделяют четыре общих признака заболевания, среди которых наименее характерным является чихание, передает The Sun.

"Вакцинированные пациенты, которые заболели Covid-19 после прививки, с большей вероятностью жаловались на чихание. Этот симптом может быть потенциальным признаком того, что у вакцинированного человека есть Covid-инфекция. В случае возникновения частого чихания следует пройти тест и самоизолироваться, чтобы защитить окружающих", - говорится в публикации.

Данные о Covid-симптомах собрали у 2278 привитых британцев, которые получили положительный результат теста на Covid-19 и зарегистрировали признаки болезни в приложении ZOE Symptom Tracker. Исследователи сравнили их с информацией о вакцинированных людях с отрицательным тестом, а также данными непривитых взрослых с положительным результатом.

Выделили еще три ключевых симптома, которые проявляются у вакцинированных британцев: головная боль, насморк и боль в горле.

Поскольку чихание сильно способствует распространению вируса, ученые рекомендуют: прикрываться салфеткой или сгибом локтя во время чихания; не касаться глаз, носа и рта, пока не помоете руки.

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У больных коронавирусом часто начинается покраснение пальцев ног или происходит их отек. Воспаление напоминает обморожение и продолжается в течение нескольких месяцев. Симптом проявляется в легкой форме в течение первых четырех недель заражения. В большинстве случаев это проявление исчезает в течение 15 дней без медицинского вмешательства.