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пятница, 23 июля 2021 10:21

У американской Covid-вакцины обнаружили жуткий побочный эффект

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У американской Covid-вакцины обнаружили жуткий побочный эффект
Вакциной Janssen уже привили более 21 млн человек. Фото: pixabay.com

К редким побочным эффектам от прививки Covid-вакциной Janssen американской компании Johnson & Johnson отнесли синдром Гиена-Барре - СГБ. Такое же предупреждение включали в информацию о вакцине AstraZeneca.

Причиной стали 108 случаев возникновения синдрома, зарегистрированных в мире по состоянию на 30 июня, сообщает сайт Европейского агентства по лекарственным средствам. Один из них оказался летальным.

"Оценив имеющиеся данные, комитет предположил возможность причинно-следственной связи между вакциной Janssen и СГБ. Хотя случаи возникновения этого синдрома после вакцинации крайне редки, медработники должны знать об этом, чтобы обеспечить раннюю диагностику и помощь пациентам", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное решение принял американский регулятор. Вакциной Janssen привили более 21 млн человек.

Синдром Гиена-Барре - самая распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Болезнь чаще всего поражает периферические нервы. Синдром может привести практически к полному параличу. В то же время болезнь излечима даже в случае тяжелых случаев.

Рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью людям, которые получили прививку вакциной Janssen и имеют следующие симптомы: двоение в глазах, трудности с глотанием, речью или жеванием, проблемы с координацией, трудности при ходьбе, слабость или покалывание в конечностях, проблемы с контролем мочевого пузыря или кишечника.

Регулятор отмечает, что положительный эффект от вакцины перевешивает риски, связанные с прививкой.

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Министерство охраны здоровья 2 июля зарегистрировало вакцину против Covid-19 Janssen американской компании Johnson&Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в котором есть ДНК, что кодирует белок вируса SARS-CoV-2. Нуждается в температуре хранения от +2...8°C. Для полной иммунизации достаточно одной дозы. Результаты клинических испытаний в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что вакцина имеет эффективность 67%.

За последние сутки в Украине обнаружили 763 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 247 419 человек. Умерли 52 811 пациентов, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 183 642 человека, за последние сутки – 639.

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23
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