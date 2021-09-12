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воскресенье, 12 сентября 2021 13:26

У штама Delta з'явився новий симптом - лікар

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У штама Delta з&#039;явився новий симптом - лікар
Британские ученые оказались правы, что мутант действует на нас иначе, говорит львовский врач Тарас Жиравецкий о штамме коронавируса "Дельта". Фото: pexels.com

Мутировавший коронавирус действует на людей иначе, чем предыдущие штаммы.

Об этом говорит главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Штамм коронавируса "Дельта" оказался значительно мощнее "китайского" начинающего пандемии. Передается быстрее. Чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже сильными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания.

"Часто состояние пациента является компенсированным и в один момент резко ухудшается. Новый симптом - это проблемы с пищеварением. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах", - пишет медик на своей странице в Facebook.

По его словам, если больным старше 35 лет, то обильное питье жидкости во время болезни не поможет, если не принимать лекарства. Даже, если у больного температура 37,2 на 6-7 день заболевания.

"К сожалению, на этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице", - добавил Жиравецкий.

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Британские ученые заявляют, что люди, инфицированные штаммом коронавируса "Дельта", вдвое чаще попадают в больницу. Штамм поражает людей более молодого возраста, чем другие виды коронавируса.

Пациентам, страдающим от "Дельты", в среднем 29 лет. Без вакцинации населения эпидемия этого варианта Covid положит больший груз на систему здравоохранения, чем другие.

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12
сентября

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