Штамм "Дельта" вдвое чаще приводит к госпитализации

Люди со штаммом "Дельта" чаще попадают в больницу. Фото: lefigaro

Британские ученые заявляют, что люди, инфицированные штаммом коронавируса "Дельта", вдвое чаще попадают в больницу.

Штамм поражает людей более молодого возраста, чем другие виды коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на исследование.

Пациентам, страдающим от "Дельты", в среднем 29 лет. Без вакцинации населения эпидемия этого варианта Covid положит больший груз на систему здравоохранения, чем другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали один из центров инфицирования штаммом Delta в Украине

Соавтор исследования Энн Пресанис рассказывает, что штамм "Дельта" на 40-60% заразнее, чем штамм "альфа" (британская разновидность вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

"Вакцины сохраняют очень высокую эффективность против тяжелых форм Covid, связанных с вариантом Delta, при условии полной вакцинации", - отмечает исследовательница.

"Хотя этот вариант сейчас составляет более 98% случаев Covid -19 в Великобритании, важно, чтобы те, кто не получил две дозы, сделали это как можно скорее", - подчеркивает соавтор исследования Гэвин Дабрера.

"Дельту" обнаружили в Индии в начале лета. Штамм вдвое заразнее других разновидности ковиду, может иметь больше осложнений, которые проявляются за короткое время. В Украине попал 23 июня - заболела мать с ребенком, которые вернулись из России. Украинцам стоит остерегаться штамма коронавируса "Дельта". Он распространяется значительно быстрее и часто приводит к тяжелым формам болезни.