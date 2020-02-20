У оставленных в Китае украинцев не выявили коронавируса

Несколько украинцев сняли с рейса. Фото: Цензор.НЕТ

У украинцев, которых сняли с рейса при эвакуации из Китая, не выявили коронавируса.

При прохождении контроля у них была повышенная температура. Однако сейчас проверили, что люди здоровые, сообщил в аэропорту "Борисполь" министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы их не взяли, так как были подозрения у врачей из-за того, что у них повышенная температура. По предварительной информации, уже ясно, что эти люди все-таки не были заражены, просто были слабы", - добавил Аваков.

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Эвакуированные из Уханя граждане, экипаж и сопровождающие лица покинули аэропорт Харькова и направляются к месту обсервации. Все чувствуют себя хорошо, симптомов острых респираторных инфекций не имеют, сообщает правительство.