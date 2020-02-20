Эвакуированные в сопровождении силовиков едут в Новые Санжары

С утра возле Новых Санжар люди блокируют проезды. Фото: Полтавськая ОГА

Эвакуированные из Уханя граждане, экипаж и сопровождающие лица покинули аэропорт Харькова и направляются к месту обсервации.

Все чувствуют себя хорошо, симптомов острых респираторных инфекций не имеют, сообщает правительство.

"Сейчас все эвакуированные, экипаж самолета и сопровождающие лица специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции отправились в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

45 эвакуированных украинцев и 27 иностранцев после 2-недельного обсервации отправят домой. Если в течение этого времени у кого-то проявится подозрение на коронавирус, всех эвакуированных еще на 14 дней оставят под карантином.

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Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине. Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.