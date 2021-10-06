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У мужчины в сердце нашли кусок цемента

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У мужчины в сердце нашли кусок цемента
Цемент из позвоночника попал в сердце. Фото: Pexels

В сердце 56-летнего американца обнаружили кусок цемента.

Мужчина два дня чувствовал боль в груди и проблемы с дыханием. В больнице ему сделали рентген и компьютерную томографию. В его сердце обнаружили инородный объект, сообщает The New England Journal of Medicine.

Объектом оказался кусок цемента.

За неделю до этого мужчине сделали операцию из-за компрессионного перелома позвоночника. Ему сделали кифопластику - введение в позвонок специального костного цемента. Это делается для укрепления позвонка и снятия болевого синдрома.

После кифопластики менее 2% людей имеют осложнения. Но цемент может просочиться из кости в другие органы.

В случае американца цемент просочился из кости в вены. Там материал затвердел и попал в сердце.

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Мужчине сделали экстренную операцию на сердце. Врачи обнаружили тонкий острый кусок цемента длиной 10,1 см. Он прорвал правое предсердие и правое легкое.

Операция прошла без осложнений, за месяц мужчина почти полностью выздоровел.

В Киевском Институте рака провели уникальную операцию 16-летнему Артуру. Благодаря современным технологиям украинские медики вместе с учеными вживили парню кости таза, напечатанные на 3D-принтере. Это уже третья такая операция в истории Украины.

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