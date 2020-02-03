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понедельник, 03 февраля 2020 22:20

У госпитализированных украинцев не выявили коронавирус

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У госпитализированных украинцев не выявили коронавирус
В Украине китайский вирус не обнаружили. Фото: "Цензор.нет"

У госпитализированных после поездки в Китай киевлян не обнаружили коронавирус.

Их направили в больницу с ОРВИ, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019 nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", - говорится в сообщении.

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Коронавирус не выявили и у других трех украинцев, вернувшихся из Китая. Им поставили диагноз "аденовирусная инфекция".

Эвакуацию из Китая граждан Украины планируют начать до конца текущей недели. Сообщил об этом гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс конференции в Киеве.

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