Три вещи, которые обязательно должны быть в аптечке туриста

Как самому собрать дорожную аптечку. Фото: intermarium.com.ua

Автомобильная или туристическая аптечка должна быть при себе во время путешествия. Во многих супермаркетах продаются они уже собраны, но их наполнение не может помочь при экстренной ситуации. Лучше собрать ее самому.

Об этом пишет kolesa.

Там должны быть средства от аллергии. От нее никто не застрахован, даже если с ней никогда не сталкивались. Это может быть реакция на необычную еду, на растения или на укусы насекомых.

Не забудьте средство от солнечных ожогов, особенно, если живете на юге. Многие люди, дорвавшись до солнца, целыми днями лежат на пляже. Успокоить кожу помогут специальные спреи и мази.

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Резиновый жгут хорошо останавливает кровотечение. Единственное, что надо помнить, это не использовать пластиковые зацепы. От укачивания или морской болезни, особенно если вы отдыхаете с детьми, помогут специальные средства, которые можно приобрести в аптеке.

Если у вас есть хронические заболевания - не забудьте положить свои привычные лекарства.

В Киеве на станциях метро Крещатик, Театральная, Политехнический институт установили автоматические дефибрилляторы. Позже еще 19 дефибрилляторов появится на станциях в открытом доступе. В настоящее время в подземке есть 52 дефибриллятора, расположенных в кассовых залах станций.