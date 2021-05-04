Три напитки, которые быстро снимают вздутие живота

Мятный чай быстро снимает вздутие живота. Фото: afterwantnothingabove.live

От переедания может возникнуть вздутие живота. Кажется, что он опух и начинается булькать.

Чтобы облегчить свое состояние, стоит выпить чай из фенхеля, имбиря, мяты. Они облегчают пищеварение и отводят газы из желудка.

Фенхелевый чай

Фенхель - природный спазмолитик. Он помогает расслабить мышцы живота, когда чувствуете болезненные спазмы. Для его приготовления следует две чайные ложки измельченных семян фенхеля залить стаканом кипятка.

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Имбирный чай

Имбирь помогает облегчить расстройство желудка и предотвратить образование газов. Нужно два ломтя корня имбиря залить стаканом кипятка и подсластить медом.

Мятный чай

Мята перечная обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами. Исследования показывают, что ментол помогает расслабить мышцы стенки кишечника.

Залить литром кипятка 30 листьев мяты, настоять и пить при вздутии.

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