Третья волна Covid-19 будет со штаммом Delta. Назвали худший сценарий развития эпидемии

В Украине зафиксировали четыре инфицированных новым штаммом Covid-19 "Delta". Фото: Two Dreamers from Pexels

В Украине зафиксировали четырех инфицированных новым штаммом Covid-19 Delta. От предыдущих отличается скоростью распространения, сложнее протекает. Эпидемиологи опасаются российского развития сценария, где который день подряд фиксируют рекордное количество смертей. Эксперты прогнозируют новую волну коронавирусной болезни на конец лета. Пик смертности на октябрь-декабрь этого года.

"Нет никаких причин для того, чтобы Delta к нам не пришел. Скорее всего, новая волна будет еще до конца лета. Количество больных будет увеличиваться. Вероятно, это будут локальные вспышки, которые могут начаться где угодно. В Европе это связано с активностями молодежи - дискотеками, футболом, сезоном отпусков", - рассказал Игорь Бровченко, доктор математических наук.

Худший сценарий развития ситуации для Украины - российский. Там третий день подряд фиксируют рекордную смертность. От Covid-19 умирает около 1 тыс. человек в сутки. К нам штамм Delta может прийти с востока и Крыма.

Минздрав призывает как можно больше людей вакцинироваться. Это на 100% не убережет от болезни, но даже после заражения инфекция будет протекать в легкой форме, без осложнений и госпитализации.

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"В Британии Delta болеют больше молодые люди. Потому что люди старшего возраста преимущественно вакцинированы. Там редким является тяжелое течение ковида, мало госпитализаций. Это подтверждение того, что вакцина работает", - добавляет Федор Лапий, инфекционист.

Наибольшую смертность в Украине прогнозируют на октябрь-декабрь этого года, но реагировать надо намного раньше.

"Нельзя вводить ограничения тогда, когда больницы будут заполнены на 60% - инерция будет гораздо больше", - считает Игорь Бровченко.

Главный санитарный врач Игорь Кузин уверен, Украина выдержит третью волну. Есть 3,8 тыс. ИВЛ. Этого должно хватить на все палаты интенсивной терапии. В некоторых больницах обустраивают кислородные станции. В больницах первой волны есть запас средств защиты врачей на три месяца. Ожидаются крупные поставки ПЦР и экспресс-тестов.

Delta - один из штаммов коронавируса, также известный как индийский, потому что впервые его обнаружили в этой стране в конце 2020 года. С тех пор распространился более чем 90 государств. Назван ВОЗ в честь одной из букв греческого алфавита. По такому принципу именовали британский штамм Alfa.