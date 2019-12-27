Трансплантация в Украине: Кабмин утвердил тарифы

Услуги по трансплантации будут предоставляться по направлению врача, оказывающего первичную или вторичную медицинскую помощь. ФОТО: unn.com.ua

Кабинет министров утвердил тарифы на услуги по трансплантации.

Речь об этом идет в постановлении №1083.

Приняли постановление 18 декабря. В соответствии с определенными в ней тарифам, трансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить от 323тис грн, АВО-трансплантация несовместимой почки — от 721тис грн.

Стоимость пересадки сердца составит от 535 тыс грн, печени — от 855тис грн. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток стоить будет от 1,3 млн грн.

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Трансплантация относится к третьему уровню медицинской помощи — лечению, которое предоставляется в амбулаторных или стационарных условиях с применением высокотехнологичного оборудования и высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности. Предоставляться услуги этого спектра будут в соответствии с медицинскими показаниями по направлению от врача. Пациентам в неотложном состоянии такой уровень помощи будет предоставляться без направления.

В 2020 году бесплатной для украинцев станет ранняя диагностика новообразований. Речь идет о маммографии, гистероскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, цистоскопии и бронхоскопии. Оплатит эти услуги больницам Национальная служба здоровья Украины.