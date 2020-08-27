"Торнадо с длинным хвостом": ВОЗ предупреждает об увеличении смертности от коронавируса

Ближе к зиме количество смертельных случаев коронавируса может увеличиться.

Вероятно, что молодежь начнет тесно контактировать с пожилым населением, заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает The Guardian.

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом".

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Также представитель ВОЗ призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что "бдительность - ключевое слово".

Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении темпов передачи Covid-19 во многих частях мира. Директор Регионального офиса ВОЗ по вопросам Африки Матшидисо Моети заявила, что количество новых случаев коронавируса на континенте уменьшилось после того, как прошел вероятный пик заражения.