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четверг, 27 августа 2020 14:11

"Торнадо с длинным хвостом": ВОЗ предупреждает об увеличении смертности от коронавируса

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&quot;Торнадо с длинным хвостом&quot;: ВОЗ предупреждает об увеличении смертности от коронавируса
К зиме смертей от коронавируса может стать больше. Фото: pixabay

Ближе к зиме количество смертельных случаев коронавируса может увеличиться.

Вероятно, что молодежь начнет тесно контактировать с пожилым населением, заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает The Guardian.

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом".

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Также представитель ВОЗ призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что "бдительность - ключевое слово".

Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении темпов передачи Covid-19 во многих частях мира. Директор Регионального офиса ВОЗ по вопросам Африки Матшидисо Моети заявила, что количество новых случаев коронавируса на континенте уменьшилось после того, как прошел вероятный пик заражения.

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