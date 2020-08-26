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среда, 26 августа 2020 05:47

Количество новых случаев Covid-19 уменьшается - ВОЗ

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Количество новых случаев Covid-19 уменьшается - ВОЗ
Пандемия стихает? Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении темпов передачи Covid-19 во многих частях мира.

Директор Регионального офиса ВОЗ по вопросам Африки Матшидисо Моети заявила, что количество новых случаев коронавируса на континенте уменьшилась после того, как прошел вероятный пик заражения, пишет The Guardian.

Однако, угрожающую эпидситуацию до сих пор наблюдают в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Несмотря на данные о снижении мировых показателей смертности и инфицирования, ВОЗ отметила, что в течение недели в мире зафиксировали более 1,7 миллиона новых случаев заражения Covid-19, от осложнений которого погибли еще около 39 000 пациентов.

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, количество новых случаев передачи заболевания в мире уменьшилось на пять процентов, а показатель смертности - на 12 процентов.

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С начала вспышки в мире новым коронавируса заразились более 24 млн человек. Более 817 тыс. Пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как почти 15,5 млн - выздоровели.

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