Топ-7 летних продуктов, которые улучшают память

 
Ексклюзивы
1/5
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 36
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 1773
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 315
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 657
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 549
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 5544
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3898
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 234
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 666
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
10
3
6
8
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
Видео
Все видео
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 810
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 936
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1377
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 621
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2583
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
6 Просмотров: 990
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 16:14

Топ-7 летних продуктов, которые улучшают память

  Комментировать
Топ-7 летних продуктов, которые улучшают память
Память улучшается от яблок и вишен. Фото: agroexpert.ua

Яблоки, вишни и семена подсолнечника улучшают память после коронавируса. Он портит работу клеток, которые доставляют кислород к голове.

Также в список полезных продуктов для памяти входят: шоколад, мед, морская капуста и помидоры.

Об этом рассказал Gazeta.ua Владимир Костенко, столичный невролог.

"Трудно думать после коронавируса - самая частая жалоба последний год от пациентов. Болезнь не даст о себе забыть еще долго после завершения пандемии. Мозг - это ноутбук без подзарядки. Для его нормального функционирования нужна энергия. Для компьютера - электрическая, для мозга - кислород. При его дефиците возникают проблемы с мышлением", - пояснил врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали вакцинировать препаратом Pfizer: кто первым получил прививки

Для лучшей работы мозга можно изменить рабочую руку. Попробовать несколько часов побыть левшой. Достаточно так чистить зубы, пользоваться ложкой или вилкой. Это помогает активизировать участки мозга, которые отвечают за память.

Во многих фруктах содержится масса полезных веществ. Стало известно о свойствах одного из них. Как сообщает Organic Facts, речь идет о персике. В нем большое количество калия, витамина А, бета-каротина и витамина С (аскорбиновая кислота). Он также является хорошим источником витамина Е (альфа-токоферола), витамина К (филлохинон), витамина В1 (тиамина), витамина В2 (рибофлавина), витамина В3 (ниацина), витамина В6 и фолиевой кислоты. Также есть кальций, магний, железо, фосфор, цинк и медь.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Топ-7 летних продуктов, которые улучшают память». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Разрешили продажу скандального наркотика

Самое читаемое
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 4 Просмотров: 20124
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 1 Просмотров: 10224
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 8586
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
8
 Просмотров: 5544
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 5040
Здоровье
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
 Просмотров: 45
Обещания Минздрава не соответствуют действительности - у Киева нет вакцины Pfizer для всех желающих
Обещания Минздрава не соответствуют действительности - у Киева нет вакцины Pfizer для всех желающих Просмотров: 171
Вакциной Pfizer будут прививать всех желающих
Вакциной Pfizer будут прививать всех желающих Просмотров: 576
Разрешили продажу скандального наркотика
Разрешили продажу скандального наркотика
 Просмотров: 261
Скандальный нардеп Юрченко говорит, что не наркоман
Скандальный нардеп Юрченко говорит, что не наркоман Просмотров: 459
Больше всего комментируют
6
Росія вмерла
4
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
1
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
1
Судебная реформа: почему Зеленский ветировал закон
1
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
Голосов: 570
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть