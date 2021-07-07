Топ-7 летних продуктов, которые улучшают память

Память улучшается от яблок и вишен. Фото: agroexpert.ua

Яблоки, вишни и семена подсолнечника улучшают память после коронавируса. Он портит работу клеток, которые доставляют кислород к голове.

Также в список полезных продуктов для памяти входят: шоколад, мед, морская капуста и помидоры.

Об этом рассказал Gazeta.ua Владимир Костенко, столичный невролог.

"Трудно думать после коронавируса - самая частая жалоба последний год от пациентов. Болезнь не даст о себе забыть еще долго после завершения пандемии. Мозг - это ноутбук без подзарядки. Для его нормального функционирования нужна энергия. Для компьютера - электрическая, для мозга - кислород. При его дефиците возникают проблемы с мышлением", - пояснил врач.

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Для лучшей работы мозга можно изменить рабочую руку. Попробовать несколько часов побыть левшой. Достаточно так чистить зубы, пользоваться ложкой или вилкой. Это помогает активизировать участки мозга, которые отвечают за память.

Во многих фруктах содержится масса полезных веществ. Стало известно о свойствах одного из них. Как сообщает Organic Facts, речь идет о персике. В нем большое количество калия, витамина А, бета-каротина и витамина С (аскорбиновая кислота). Он также является хорошим источником витамина Е (альфа-токоферола), витамина К (филлохинон), витамина В1 (тиамина), витамина В2 (рибофлавина), витамина В3 (ниацина), витамина В6 и фолиевой кислоты. Также есть кальций, магний, железо, фосфор, цинк и медь.