Тест на коронавирус теперь можно сделать в учреждениях первичной медпомощи - НСЗУ

С 22 декабря 2020-му сбор материалов у больных коронавирус или с подозрением на него для тестирования и их транспортировки в лабораторный центр МЗ является составной частью медицинских услуг поставщика первичной медицинской помощи. Фото: pixabay

В центрах оказания первичной медицинской помощи сделали специальные пункты тестирования на коронавирус.

Отныне это тестирование станет частью услуги на первичном уровне медицинской помощи и при амбулаторной помощи, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья при Минздраве.

С 22 декабря 2020-го сбор материалов у больных на коронавирус или с подозрением на него для тестирования и их транспортировки в лабораторный центр МЗ является составной частью медицинских услуг поставщика первичной медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработан тест, который будет выявлять коронавирус за 10 с

Новый порядок реализации Программы медицинских гарантий предусматривает, что в 1-м квартале этого года не будет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирус.

"Вместо центры предоставления первичной медпомощи создают пункты тестирования. Медики выезжают к тем пациентам, которые не могут добраться до пунктов самостоятельно. Также центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады", - говорят в НСЗУ.

Делать тест на коронавирус советуют людям с симптомами ОРВИ. С любыми признаками гриппа следует обращаться к семейному врачу.Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.