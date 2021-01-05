Covid-тесты будут делать больным ОРВИ

С симптомами ОРВИ следует обратиться к семейному врачу. Фото: pixabay.com

Делать тест на коронавирус советуют людям с симптомами ОРВИ.

С любыми признаками гриппа следует обращаться к семейному врачу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Если у вас есть какие-либо симптомы острого респираторного заболевания, подчеркиваю, любые, не только те, о которых вы уже знаете, говорящих о Covid-19, а любые симптомы ОРВИ, пожалуйста, обращайтесь к семейному врачу, чтобы он сделал забор биоматериала, или отправил на соответствующее тестирование, или сделал это быстрыми тестами, которые у них есть", - отметил он.

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Турецкие ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат за 10 с. Новая система может обнаружить вирус с помощью мазка, взятого изо рта.