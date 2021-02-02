Тем, кто переболел, нужна меньшая доза Covid-вакцины - СМИ

Побочные действия после вакцинации вполне ожидаемы. Фото: pixabay.com

Люди, которые уже переболели Covid-19, чаще жалуются на слабость, головную боль, высокую температуру и боли в конечностях даже после первой дозы Covid-вакцины.

У бывших пациентов также наблюдаются и более высокие уровни антител. Поэтому ученые допускают, что лицам, перенесшим инфекцию, хватит и одной прививки, пишет New York Times.

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"Думаю, одного укола будет достаточно. Это избавит людей от ненужной боли после получения 2-й дозы и высвободит дополнительные лекарства для других", - говорит вирусолог Медицинской школы Икана в Mount Sinai Флориан Краммер, который выступил автором нового исследования.

Другие же ученые более осторожны в суждениях. Директор Института иммунологии в Университете Пенсильвании Джон Верри считает, что прежде чем продвигать какие-либо изменения в политике вакцинации, стоит получить подтверждение, что антитела после одной дозы способны остановить размножение вируса.

"То, что антитела цепляются за части вируса, не означает, что он защитит вас от заражения", - сказал Верри.

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Появление побочных эффектов свидетельствует о способности иммунной системы реагировать на инфекцию. Вакцины Pfizer и Moderna провоцируют особенно сильные реакции. Большинство участников испытаний этих препаратов жаловались на боль в месте укола, а более половины добровольцев говорили об ощущении слабости и головной боли.

В том, что люди, которые перенесли Covid-19, испытывают более сильную иммунную реакцию на прививку, нет ничего удивительного. Вакцины содержат частицы генетического материала, который заставляет тело выделять белки из шипов коронавирус. Люди, которые уже были заражены, имеют иммунные клетки, способные распознать инфекцию. Поэтому когда вирусные белки появляются в теле снова после вакцинации, эти иммунные клетки начинают их атаковать.

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Украинцы до лета получат коллективный иммунитет от Covid-19. Осенью возможны небольшие вспышки заболевания. Коллективный иммунитет заменит прививки, но он дается "большой кровью".