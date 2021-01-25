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понедельник, 25 января 2021 13:55

Таблетки не понадобятся: назвали овощ, который понижает давление

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Таблетки не понадобятся: назвали овощ, который понижает давление
Томат предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: pixabay

Томат, согласно исследованиям ученых из Токийского медицинского и стоматологического университета, оказывает положительное влияние на давление.

Если человек регулярно пьет томатный сок, то это помогает снижать артериальное давление, передает Zdorovia.

Также томат предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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В эксперименте ученых приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. За год они пили томатного сока столько, сколько хотели. Результаты показали, что у 94 людей с гипертонией снизилось кровяное давление. Также произошло сокращение липопротеинов низкой плотности в 125 участников исследования.

По словам исследователей, такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, у людей старшего возраста. Исследование, которое изучает влияние помидоров и томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней, проводили впервые.

Высокое кровяное давление приводит к увеличению нагрузки на сердце и кровеносные сосуды. При отсутствии лечения могут возникнуть серьезные последствия для здоровья. Снизить давление помогут несколько напитков. Так, специалисты советуют пить гранатовый сок.

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