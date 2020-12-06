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понедельник, 07 декабря 2020 01:55

Топ-3 продукты для снижения давления

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Топ-3 продукты для снижения давления
Высокое кровяное давление приводит к увеличению нагрузки на сердце и кровеносные сосуды. Фото: Pixabay

Высокое кровяное давление приводит к увеличению нагрузки на сердце и кровеносные сосуды. При отсутствии лечения могут возникнуть серьезные последствия для здоровья.

Снизить давление помогут несколько напитков. Так, специалисты советуют пить гранатовый сок. Он богат дубильными веществами и имеет мощные антиоксидантные свойства. Исследования показывают, что антиоксиданты положительно влияют на давление и сердце, пишет Express.

Чай из цветков гибискуса также полезен в борьбе с гипертонией, отмечают врачи. Ингредиент, содержащийся в напитке, также богат антиоксидантами. По словам врачей, продукт способен избавить от лишнего холестерина.

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Кроме того, недавнее исследование подтвердило, что ежедневное употребление чая с гибискуса в течение шести недель снизило давление у взрослых с гипертонией.

Чайный гриб, или комбуча, содержит пробиотики, которые поддерживают баланс полезных бактерий в пищеварительной системе. Напиток способен также повысить иммунитет и настроение, говорят врачи. По их мнению, пробиотики способны улучшить показатели артериального давления и значительно снизить его.

Аритмия подразумевает ряд сердечных нарушений, сопровождающихся нарушением ритма сердцебиения. Узнайте основные признаки патологического состояния.

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