Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса

Умер больной коронавирусом священнослужитель Тернопольщины. Фото: molbuk.ua

На Тернопольщине умер больной коронавирусом священнослужитель. Ранее он тайно проводил богослужения в частных домах.

"Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному - 67 лет, другому, священнику, - 55. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось. Священник из села Потуторов вопреки предостережениям и неоднократным нашим предупреждением всем священнослужителям района тайно проводил службы в частных домах", - отметил на своей странице в Facebook глава Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

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Сейчас тщательно проверяют контактных со священником лиц, у нескольких уже взяли пробы для анализов в областном лабораторном центре.

Всего в Шумском районе 69 больных коронавирусом, трое умерли. двое из них - священники.

Утром 6 апреля в Тернопольской больнице скорой помощи умер 57-летний священник из Залещиков. У него первым в области диагностировали коронавирус. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.