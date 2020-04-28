Коронавирус: мэр подает заявление в СБУ на московскую церковь

Глава Нетишина обвиняет церковь в распространении коронавируса. Фото: Reuters

Городской голова г. Нетишин Хмельницкой обл. подает заявление в СБУ на московскую церковь в Украине.

Он обвиняет церковь в распространении коронавируса. В Нетешине зафиксировали 9 случаев заражения. Заболели двое работников Хмельницкой АЭС, передает "Є".

"Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение. Мы додаём к заявлению скриншоты, где есть призывы о том, что болезнь есть повсюду и в домах, так ходите, игнорируйте, надо ходить к Богу и так далее. Сейчас все контакты, которые есть, связанны с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь с Шумского района, где она уже заболела и есть подозрение, что в Почаевской лавре", - заявил городской голова Александр Супрунюк.

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"Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного преступления", - добавил он.

Власть Кременецкого района Тернопольской обл, где находится город Почаев и Почаевская лавра (РПЦ в Украине) будет просить центральную власть ввести в городе режим чрезвычайного положения