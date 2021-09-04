Свежая Covid-статистика: где больше всего больных

За последние сутки в Украине обнаружили 2614 новых больных коронавирус. Из них детей - 196, медработников - 46.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Львовской (183) и Днепропетровской (173) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2296155 человек.
Умерли 53966 пациенты, из них 44 - за последние сутки. Выздоровели 2212313 человек, за последние сутки - 1474, сообщает Минздрав.
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167489 людей вакцинировали против COVID-19 за минувшие сутки 3 сентября 2021. Одну дозу получили 49670 человек полностью иммунизированы - 117819 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев 339
Винницкая 63
Волынская 46
Днепропетровская 173
Донецкая 131
Житомирская 76
Закарпатская 31
Запорожская 79
Ивано-Франковская 72
Киевская 138
Кировоградская 17
Луганская 85
Львовская 183
Николаевская 39
Одесская 208
Полтавская 79
Ровенская 71
Сумская 26
Тернопольская 52
Харьковская 216
Херсонская 67
Хмельницкая 78
Черкасская 58
Черновицкая 193
Черниговская 94
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине инновационные лекарственные препараты против коронавируса. Помощь назначили в рамках партнерства с американским правительством.
Доставят лекарства в ближайшее время. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов, сообщили в Пресс-служба Министерства здравоохранения.
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