Свежая Covid-статистика: где больше всего больных

Почти 200 000 украинцев прививались от коронавируса в сутки. Фото: accemedin.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2614 новых больных коронавирус. Из них детей - 196, медработников - 46.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Львовской (183) и Днепропетровской (173) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2296155 человек.

Умерли 53966 пациенты, из них 44 - за последние сутки. Выздоровели 2212313 человек, за последние сутки - 1474, сообщает Минздрав.

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167489 людей вакцинировали против COVID-19 за минувшие сутки 3 сентября 2021. Одну дозу получили 49670 человек полностью иммунизированы - 117819 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев 339

Винницкая 63

Волынская 46

Днепропетровская 173

Донецкая 131

Житомирская 76

Закарпатская 31

Запорожская 79

Ивано-Франковская 72

Киевская 138

Кировоградская 17

Луганская 85

Львовская 183

Николаевская 39

Одесская 208

Полтавская 79

Ровенская 71

Сумская 26

Тернопольская 52

Харьковская 216

Херсонская 67

Хмельницкая 78

Черкасская 58

Черновицкая 193

Черниговская 94

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине инновационные лекарственные препараты против коронавируса. Помощь назначили в рамках партнерства с американским правительством. Доставят лекарства в ближайшее время. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов, сообщили в Пресс-служба Министерства здравоохранения.