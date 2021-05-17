Сверхурочная работа увеличивает риск смерти от инсульта - ВОЗ

Сверхурочная работа может увеличить риск инсульта или сердечного приступа. Фото: depositphoto

Рост продолжительности рабочего дня до 55 ч. и более повышает риск инсульта на 35%, риск смерти от ишемической болезни сердца - на 17%.

Об этом свидетельствуют исследования Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда.

Количество людей, работающих сверхурочно, выросло на 9% от общей численности населения всего мира. В исследовании отметили, что работа сверх установленной продолжительности трудового дня подвергает людей риску утраты трудоспособности и преждевременной смерти.

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В 2016 году из-за увеличения рабочих часов 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. - от болезней сердца. Это на 29% больше, чем в 2000 году.

Между 2000 и 2016 годами смертность от инсульта, связанная с переработками, выросла на 19%, от болезни сердца - на 42%. Больше всего это касается мужчин, ведь на них приходится 72% всех смертей, жителей западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста.

"Пандемия COVID-19 существенно изменила методы работы многих людей. Удаленная работа стала нормой во многих областях, часто стираются границы между домом и работой", - прокомментировал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, ни одна работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа.

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый.