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среда, 01 августа 2018 00:05

Супрун запускает рассылку о здоровом образе жизни

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Супрун запускает рассылку о здоровом образе жизни
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раздавать советы по e-mail. Фото: Корреспондент

Минздрав запустил e-mail-рассылку о здоровом образе жизни.

"Мы вам постоянно будем помогать стать здоровее трансформацией системы здравоохранения. И будем напоминать о здоровом способе жизни публикациями на наших ресурсах. А если у вас нет времени листать ленту - подпишитесь на рассылку новостей здорового человека от Министерства здравоохранения", - написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун у Facebook.

Супрун напомнила, что необходимо регулярно заниматься спортом, не иметь много сахара и соли в крови, вредных привычек (как алкоголь или курение), находить время на полноценный сон, не забывать пить воду и вакцинироваться.

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"Лучшая инвестиция - это инвестиция в свое здоровье. Одна здоровая привычка - это + целых 2 года жизни", - написала Супрун.

Ранее Супрун рассказывала, что нездоровый образ жизни может привести к развитию жировой болезни печени. Это заболевание сегодня является самым распространенным среди всех печеночных патологий.

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