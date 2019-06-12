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среда, 12 июня 2019 14:19

Супрун забраковала обувь на высоких каблуках

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Супрун забраковала обувь на высоких каблуках
Ношение высоких каблуков плохо влияет на колени. Фото: ru.oxu.az

Длительное ношение обуви на высоких каблуках может повредить здоровью ног и спины. Чтобы не допустить проблемы, нужно периодически ходить в ортопедических ботинках.

"Каблуки - это красиво и стильно, когда добровольно. Вы можете носить их, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит и подбор правильно расположен посередине пяти. Но не забывайте, что длительное ношение обуви на высоких каблуках может повредить здоровью поэтому чередуйте красивое с удобным", - советует на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Чем вредят высокие каблуки

- Повышается риск возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах, велика вероятность травмироваться.

- Могут изменять механику ходы. Если носить каблуки постоянно, может увеличиться жесткость ахиллова сухожилия и сократиться икроножные мышцы.

- Ношение высоких каблуков плохо влияет на колени. Увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и остеоартроза.

- В такой обуви значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление. К примеру, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%.

- Увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы - когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются. К факторам риска, которые могут способствовать появлению "косточки", входит также ношение слишком узкой обуви, ревматоидный артрит и наследственность.

- Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.

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Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков

- Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

- Выбирайте просторную обувь, а не узкие модели. Следует иметь с собой вырезанную картонку, которая повторяет форму вашей ступни. Если она не влезает в обуви - лучше его не брать.

- Чем больше вес, тем больше сила действует на ступни, а именно на пальце. Беременным женщинам на позднем сроке советуют отказаться от каблуков - это может деформировать ступню.

- Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови.

- Носите сменную обувь. Каблуки для работы, кроссовки для города.

От правильно подобранной удобной обуви зависит настроение на весь день, это подтвердит каждая женщина. Быть приветливой и всем улыбаться сложно, если на пятке мозоль или колодка туфель сильно стиснула ступню. Чтобы не мучиться возможным дискомфортом некоторые дамы выбирают туфли на размер больше.

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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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