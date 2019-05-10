Почему звезды покупают туфли на размер больше

Долгое ношение даже слегка тесноватой обуви, может привести к появлению волдырей и более серьезным проблемам в долгосрочной перспективе.

От правильно подобранной удобной обуви зависит настроение на весь день, это подтвердит каждая женщина. Быть приветливой и всем улыбаться сложно, если на пятке мозоль или колодка туфель сильно стиснула ступню. Чтобы не мучиться возможным дискомфортом некоторые дамы выбирают туфли на размер больше.

Кто покупает большие туфли

В основном его используют женщины, которым приходится длительное время носить туфли на высоком каблуке. Поэтому дамы хотят сделать ношение обуви более удобным.

Но в некоторых азиатских странах женщины покупают обувь на один, а то и два, размера больше, причем делают это не только с моделями на шпильке.

Почему звезды ходят в таких туфлях

Публичные люди: звезды кино и эстрады, телеведущие и прочие представительницы светского бомонда - обязаны часами позировать, сниматься и проводить сутки на каблуках. Лабутены и высокие шпильки - это красиво, но очень неудобно. Даже у молодежи к концу мероприятия ноги начинают отекать, что тут говорить о женщине в возрасте. Чтобы легче переносить длительное пребывание в вертикальном положении, знаменитости стали прибегать к простому способу - покупать туфли большего размера, чем нужен. Так они создают наиболее комфортные условия для своих отекших ног. Увеличившуюся из-за отека ступню не натирает материал туфель, неудобства с обувью сведены к минимуму.

Например, герцогиню Сассекскую нередко можно увидеть в туфлях, которые кажутся слегка великоваты для стопы Ее Высочества. Меган давно пользуется этим трюком – даже на официальном объявлении о помолвке с принцем Гарри девушка появилась в обуви не по размеру.

Герцогиня Кембриджская подходит к выбору обуви с большой требовательностью. По наблюдениям модных обозревателей она выбирает свой 38-й размер моделей от Ruppert Sanderson, но модели от L.K. Bennet у Ее Высочества 39-го размера. При покупке обуви от Jimmy Choo Кейт предпочитает туфли на полразмера больше.

Стоит отметить, что разница в размерах не всегда обусловлена особенностями обуви определенного бренда. Немаловажен стиль и время года, так, летом принято выбирать туфли чуть больше, поскольку в жару велика вероятность отека ног. Еще одна причина выбора обуви на размер больше ‒ свести к минимуму риск раздражения и травм стопы.

Специалисты не раз предупреждали: долгое ношение даже слегка тесноватой обуви, может привести к появлению волдырей и более серьезным проблемам в долгосрочной перспективе. Причем от подобных проблем особенно часто страдают поклонницы обуви на высоком каблуке вроде Виктории Бекхэм.

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Зачем в Японии женщины покупают обувь большого размера

В Японии, в отличие от европейских стран, принято разуваться дома. Поэтому покупается свободная обувь любых фасонов: её проще снимать и обувать.

Исторически сложилось так, что китаянки и японки носили неудобную деревянную обувь. Над ступнями девочек издевались, пеленая их, чтобы ножка была маленькой. Маленькая нога в древней Азии была эталоном женственности. Вероятно, поэтому современные женщины, словно протестуя, носят большие громоздкие туфли.

В ботинках на размер–два больше нужного нога смотрится, по мнению японских девушек, мило и по-детски очаровательно. Поэтому японки играют на контрасте.

Подчеркивание сексуальности. Легко скользящая в туфельку нога выглядит привлекательней, чем с трудом туда втиснутая с помощью обувной лопатки.

Во влажном теплом климате в просторных тапках и туфлях не так жарко.

Желание избежать деформации стопы неудобной тесной парой.

Считается даже, что азиатские модницы в первую очередь обращают внимание на красоту модели. Если туфли понравились, то размер не имеет значения.

Как носить обувь большого размера

Можно по старинке положить в носок ватку, а во второй половине вечера, почувствовав, что ноги устали, её убрать. Более современное приспособление - специальные подушечки из силикона. Они клеятся в нужное место, не давая туфле соскальзывать. Фиксировать туфельку на месте помогает двухсторонний скотч.

Ноу-хау из Японии - специальные резинки-фиксаторы для больших туфель. Они закрепляют туфли на стопе.

Туфли на высоком каблуке - это паркетный вариант обуви, не предназначенный на каждый день, а тем более для ходьбы по неровному асфальту. Конечно, все индивидуально: многое зависит от качества обуви, возраста женщины, состояния ее опорно-двигательного аппарата. Если каблук выше 6 см, рекомендуется носить такие туфли не дольше двух часов в день. Для постоянной носки отлично подойдет обувь на небольшом устойчивом каблучке. Небольшой подъем в 2-3 см нужен для стопы: полностью плоская подошва не дает должной опоры и вредна так же, как каблуки. Если уж мы привыкли ходить в обуви, то должна быть небольшая разница по высоте между носком и пяткой. Шпильки лучше приберечь на выход. В любом случае, это должна быть уже разношенная пара обуви, комфортно "сидящая" на ноге. Новые туфли лишь увеличат нагрузку на ноги.