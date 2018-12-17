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вторник, 18 декабря 2018 05:05

Супрун развеяла очередной миф относительно важного витамина

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Супрун развеяла очередной миф относительно важного витамина
Супрун объяснила, кому нужно принимать витамин D.

Постоянное употребление витамина D не поможет предотвратить перелом костей и развитие тяжелых заболеваний, в частности онкологических и сердечно-сосудистых.

"Принимать витамин D просто так - не панацея от болезней. Более того, высокие дозы будут вредными для здоровья. Группами риска, которым советуют проходить тестирование на уровень витамина D в крови, являются люди с ожирением (индекс массы тела более 35), веганы, люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени, нарушением всасывания, люди пожилого возраста, особенно если они выходят из дома. Остальным рутинную проверку на уровень витамина D официальные учреждения не советуют - не нужно тратить деньги", - написала и. о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун в Facebook.

В то же время она отмечает, что этот витамин необходим для нормального функционирования организма.

"Витамин D участвует в правильном обмене кальция, регулирует иммунные реакции, а также рост волос. А с его недостатком связывают склонность к депрессивным состояниям, слабость мышц у спортсменов, даже синдром поликистозных яичников", - отметила Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прием витаминов не усиливает иммунитет: Супрун советует, как защититься от простуды

Она подчеркивает, что прежде чем покупать таблетки, следует посоветоваться со своим врачом.

"Причина нехватки витамина может быть не в рационе, а в работе печени, почек или кишечника, например, и лечить следует причину, а не одно из ее последствий. Потому что витамин, который мы принимаем в таблетках, должен еще эффективно впитаться в кишечнике и пройти изменения в печени и почках. Таблетки не гарантируют должный уровень все равно. Ешьте яйца, сливочное масло, старайтесь бывать на улице даже зимой. А чтобы предотвратить переломы, избегайте падений - делайте упражнения на баланс. А зимой, чтобы не упасть, носите удобную обувь и избегайте гололеда", - отметила Супрун.

По ее словам, научные исследования не выявили эффективности этого витамина по предотвращению ломкости костей, а также в предотвращении или лечении сердечно-сосудистых болезней.

"Мета-исследование людей с депрессией, которые пили витамин D в таблетках, не показало эффективность этих добавок. Не доказана также польза витамина D в предотвращении рака. Витамин D не снижал общие маркеры воспаления в организме, однако доказана эффективность витамина D в предотвращении болезней верхних дыхательных путей и обострений астмы. Есть данные, что витамин D может быть полезным в случае синдрома поликистозных яичников", - подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун заявила, что прием витаминов не усиливает иммунитет. По ее словам, чтобы не заболеть в сезон простуды и гриппа стоит, прежде всего, заботиться о сбалансированном питании, физических упражнениях, сне и вакцинации от гриппа.

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Дата
18
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