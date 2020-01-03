Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников

Супрун рассказала о способах очистки организма после новогодних возлияний. Фото: tsn.ua

Как привести в порядок организм после обильных новогодних застолий рассказала Ульяна Супрун.

Она также отметила, что выведение токсинов – это просто маркетинговый ход и этих токсинов не видели даже патологоанатомы. Самое главное избегать переедания, а также не злоупотреблять алкоголем, то есть не напиваться до беспамятства.

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Как избежать нагрузки на печень и желудок после праздников:

- не наедайтесь и не напивайтесь

- не курите сигарет.

- оставьте салаты с майонезом в прошлом

- старайтесь после застолий пить свежевыжатые соки из свеклы, сельдерея, яблока; добавляйте семена льна в каши, ежедневно употребляйте капусту, чеснок и лук

- активированный уголь не спасет вас от отравления алкоголем

- не ешьте жареной пищи

Всегда, и в будни, и в праздники, следует питаться сбалансировано, а при необходимости обращаться к семейному врачу и сдавать анализы.

В "праздничную сказочную ночь" к некоторым людям приходит запор, прежде всего из-за обезвоживания, вызванного кофе, алкоголем и перееданием сухой пищей. Для того чтобы его избежать, следует пить воду, не пить алкоголь, отдать предпочтение квашеной капусте, танцевать или гулять. Следует помнить, что, когда человек двигается, его кишечник начинает работать.

Также снять симптомы алкогольного похмелья после громких гуляний помогут некоторые продукты питания.