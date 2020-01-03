Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1098
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2043
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2106
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3060
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1584
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1089
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4032
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 972
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1098
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3060
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1377
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 522
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 10:32

Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников

  Комментировать
Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников
Супрун рассказала о способах очистки организма после новогодних возлияний. Фото: tsn.ua

Как привести в порядок организм после обильных новогодних застолий рассказала Ульяна Супрун.

Она также отметила, что выведение токсинов – это просто маркетинговый ход и этих токсинов не видели даже патологоанатомы. Самое главное избегать переедания, а также не злоупотреблять алкоголем, то есть не напиваться до беспамятства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько мандаринов в день можно есть

Как избежать нагрузки на печень и желудок после праздников:

- не наедайтесь и не напивайтесь

- не курите сигарет.

- оставьте салаты с майонезом в прошлом

- старайтесь после застолий пить свежевыжатые соки из свеклы, сельдерея, яблока; добавляйте семена льна в каши, ежедневно употребляйте капусту, чеснок и лук

- активированный уголь не спасет вас от отравления алкоголем

- не ешьте жареной пищи

Всегда, и в будни, и в праздники, следует питаться сбалансировано, а при необходимости обращаться к семейному врачу и сдавать анализы.

В "праздничную сказочную ночь" к некоторым людям приходит запор, прежде всего из-за обезвоживания, вызванного кофе, алкоголем и перееданием сухой пищей. Для того чтобы его избежать, следует пить воду, не пить алкоголь, отдать предпочтение квашеной капусте, танцевать или гулять. Следует помнить, что, когда человек двигается, его кишечник начинает работать.

Также снять симптомы алкогольного похмелья после громких гуляний помогут некоторые продукты питания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 33309
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 20592
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 18549
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11646
На обочине нашли тело 16-летней девушки
На обочине нашли тело 16-летней девушки Просмотров: 9108
Здоровье
В Киеве производили и продавали фальшивые лекарства от рака
В Киеве производили и продавали фальшивые лекарства от рака Просмотров: 459
Синоптики предупредили о низкой работоспособности в начале года
Синоптики предупредили о низкой работоспособности в начале года Просмотров: 216
Есть суп и не пить кофе - советы, как облегчить симптомы похмелья
Есть суп и не пить кофе - советы, как облегчить симптомы похмелья Просмотров: 234
Печень - 855 тыс., сердце - 535 тыс. грн: установили цены на пересадку органов
Печень - 855 тыс., сердце - 535 тыс. грн: установили цены на пересадку органов Просмотров: 1674
Как перестать бегать ночью к холодильнику
Как перестать бегать ночью к холодильнику 1 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
13
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
10
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
Голосов: 725
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua